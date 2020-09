Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid se mobilise dans le feuilleton Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Au cœur de toutes les discussions, le feuilleton Messi fait même réagir au sein du vestiaire du Real Madrid puisque Toni Kroos et Sergio Ramos ont évoqué la situation de la star du Barça.

Depuis plus d'une semaine, la situation de Lionel Messi, qui veut quitter le FC Barcelone, fait grandement parler. Et du côté du Real Madrid, la situation est également évoquée. « Si Messi ne joue plus pour le rival, pour nous ce n'est pas forcément mauvais. Je ne serai pas triste. Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, l'arme totale de Barcelone. Nous ne le regretterions pas trop s'il part. Une arrivée de Messi au Real Madrid ? Je ne pense pas. Il faut avoir des c******* pour ça », confie ainsi Toni Kroos. Mais Sergio Ramos s'est également positionné.

Ramos et Kroos évoquent le feuilleton Messi