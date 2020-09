Foot - Mercato - OM

Mercato - OM/PSG : Leonardo a plombé le transfert de... Dimitri Payet !

Publié le 4 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

En 2011, le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon qatari. Et Leonardo a été nommé directeur sportif du club parisien, ce qui a fait capoter le transfert de... Dimitri Payet.

Bien qu'il ait récemment prolongé son bail à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024 où il devrait donc terminer sa carrière, Dimitri Payet aurait bien pu porter les couleurs du grand ennemi du club phocéen : le PSG. En effet, avant le rachat du club de la capitale par QSI, l'ancien meneur de jeu de l'ASSE et du LOSC était en discussion pour un transfert à Paris. Mais l'arrivée de Leonardo au poste de directeur sportif a tout relancé comme l'explique Jacques-Olivier Auguste, l'agent de Dimitri Payet.

«C’est ce qui a déclenché le non-transfert au PSG»