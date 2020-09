Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros rebondissement dans ce dossier chaud de Puel !

Publié le 4 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma faisait partie des joueurs annoncés sur le départ. Finalement, il pourrait rester à l'ASSE.

Contraint de réaliser un gros dégraissage afin de renflouer les caisses du club, l'ASSE a placé plusieurs joueurs sur la liste des transferts. Romain Hamouma en faisait partie compte tenu de l'échéance de son contrat, à savoir en juin 2021. Mais le joueur se verrait bien rester. « Je suis un joueur sur lequel on peut compter. Quand je suis sur le terrain, je prouve que j'ai les capacités pour aider mon club. Je me sens bien, ça fait neuf ans que j'y suis. Je pense qu'on trouvera une issue positive. Et si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Ma priorité a toujours été de rester à l'ASSE », explique Romain Hamouma au micro de RMC Sport .

Hamouma finalement prolongé ?