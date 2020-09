Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel annonce un possible gros rebondissment !

Publié le 3 septembre 2020 à 1h45 par La rédaction

L'ASSE a besoin de vendre lors de ce mercato et Romain Hamouma n'est pas encore assuré de rester. Claude Puel est pourtant bien décidé à ne pas laisser partir son ailier.

Pour équilibrer ses comptes, l'ASSE a besoin de vendre. Claude Puel a donc dressé une liste noire avec, en majorité, des noms de cadres à faire partir. Les principaux concernés sont Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri Ryad Boudebouz, Yann M'Vila et Loïs Diony. Si son nom n'a pas été inscrit sur la liste car Claude Puel lui fait confiance, Romain Hamouma a, notamment, été annoncé dans les petits papiers du FC Lorient.

Une prolongation en vue ?