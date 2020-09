Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joueur de Ligue 1 veut piocher dans l'effectif de Puel !

Publié le 2 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

L’ASSE a besoin de vendre lors de ce mercato. Et alors que Romain Hamouma semble avoir les faveurs de Claude Puel, à un an de la fin de son contrat, il pourrait quitter l'ASSE. Et un ancien Vert se verrait bien l’accueillir.

L’ASSE fait face à quelques problèmes financiers cette année. Le club a donc dressé une liste de joueurs qu’il faudrait, idéalement, faire partir dès cet été. C’est notamment les cadres tels que Stéphane Ruffier Ryad Boudebouz, Yann M’Vila et Wahbi Khazri qui sont concernés. Mais afin de renflouer ses caisses, le club du Forez pourrait également songer à vendre d'autres joueurs à l'image de Romain Hamouma dont le contrat prend fin en juin 2021..

Lemoine lance un appel du pied à Hamouma