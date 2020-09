Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Pogba a pris un tournant inattendu !

Publié le 2 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Longtemps annoncé dans les viseurs du Real Madrid ou encore de la Juventus, Paul Pogba pourrait rapidement sceller son avenir à Manchester United. Mais la donne aurait pu être différente sans le Covid-19.

Voici un nom qui anime souvent l’actualité des transferts. En effet, Paul Pogba ne cesse d’être lié au Real Madrid, à la Juventus et de temps à autres au PSG. Cependant, la crise financière liée au Covid-19 a chamboulé les plans de ces grands clubs et a rapproché le champion du monde tricolore d’une prolongation de contrat. Fabrizio Romano est monté au créneau en faisant une grosse révélation sur le dossier Pogba.

« Le deal n’est plus du tout d’actualité »