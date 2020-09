Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Offre confirmée pour un indésirable de Puel !

Publié le 1 septembre 2020 à 21h15 par La rédaction

N’entrant pas dans les plans de Claude Puel, Miguel Trauco devrait quitter l'ASSE cet été. Courtisé par l’Olympiakos, son agent évoque les pistes du latéral péruvien.

Arrivé l’été dernier en provenance de Flamengo, Miguel Trauco n’entre plus dans les plans de Claude Puel à l'ASSE. Après la décevante saison des Verts , l’ancien entraîneur de Leicester City a établi une liste noire dans laquelle figure le latéral Péruvien, en compagnie de Loïs Diony, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz. Suite au départ de Kostas Tsimikas à Liverpool, l'Olympiakos avait ciblé le défenseur stéphanois pour lui succéder, avant que les négociations ne soient apparemment rompues suite aux exigences de l'ASSE. Toutefois, l'agent de Miguel Trauco confirme que l'offre de l'Olympiakos est toujours d'actualité, et que le club du Pirée n'est pas seul sur le dossier.

« L’offre de l’Olympiakos est réelle, mais je traite également d’autres propositions »