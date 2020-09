Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Denis Bouanga y voit un peu plus clair pour son avenir !

Publié le 1 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que plusieurs clubs sont sur le coup pour recruter Denis Bouanga, à l’image du Milan AC, l’ailier de l’ASSE ne semble en aucun cas intéressé l’OGC Nice contrairement à ce que certains bruits de couloir laissaient entendre.

De quoi sera fait l’avenir de Denis Bouanga (25 ans) ? Seulement arrivé l’été dernier à l'ASSE en provenance du Nîmes Olympique, l’ailier s’est démarqué la saison passée en Ligue 1 et semble avoir tapé dans l’oeil de plusieurs clubs de l’hexagone comme le Stade Rennais ou encore l’OGC Nice. Néanmoins, concernant l’intérêt des Aiglons, ce ne serait que du vent et des spéculations selon le président du GYM.

« Il y a beaucoup de rumeurs qui courent »