Mercato - OL : Aouar, Depay... Pierre Ménès craint un énorme coup de balai à Lyon !

Publié le 1 septembre 2020 à 4h30 par A.M.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions, l'OL devrait voir filer plusieurs cadres d'ici la fin du mercato comme le craint Pierre Ménès.

« Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet ». Après l'élimination contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, Juninho avait annoncé qu'il y aurait des départs au sein de l'effectif d'ici la fin du mercato. Et non des moindres. Memphis Depay est ainsi ciblé par le FC Barcelone de Ronald Koeman tandis que Moussa Dembélé est très suivi en Premier League. L'autre cadre de Rudi Garcia annoncé sur le départ n'est autre qu'Houssem Aouar, très apprécié par Andrea Pirlo à la Juventus. Et Pierre Ménès confirme la tendance.

«Des joueurs vont quitter l’OL avant le 5 octobre»

« Le match a été marqué par le triplé de Depay, dont deux penalties transformés avec l’aide du poteau et de la transversale. Le Néerlandais qui est resté assez évasif sur son avenir. On sait de toute façon qu’en l’absence de Coupe d’Europe cette saison, des joueurs vont quitter l’OL avant le 5 octobre, date de fin du mercato. On pense à Aouar, Dembélé et Depay. Je ne pense pas que les trois partiront mais deux, c’est assez probable. Et ce sont peut-être les deux plus bankable - Aouar a une grosse cote et on sait que Koeman appréciait beaucoup Memphis lorsqu’il l’avait en sélection - qui quitteront le club », écrit le journaliste de Canal+ sur son blog.