Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG peut avoir des regrets pour Thiago Silva...

Publié le 1 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Thiago Silva s'est engagé avec Chelsea, Paulo Tonietto, agent du Brésilien, assure que son protégé aurait bien aimé rester au PSG.

Bien que son contrat prenait fin le 30 juin dernier, Thiago Silva avait accepté de prolonger de quelques semaines afin de finir la saison avec le PSG qui devait disputer les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue mais également le Final 8 de Lisbonne. Et malgré ses excellentes prestations, O Monstro n'a pas été conservé par Leonardo. Et pourtant, Paulo Tonietto, agent du nouveau joueur de Chelsea, assure que sa priorité était de rester au PSG.

Thiago Silva voulait rester