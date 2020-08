Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Humiliation, Leonardo… Les vérités de l’agent de Thiago Silva !

Publié le 30 août 2020 à 21h15 par D.M.

Agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto a révélé que Leonardo lui avait proposé une prolongation de contrat d’un an après la finale de Ligue des champions. Mais le joueur avait déjà pris la décision de quitter le PSG pour rejoindre Chelsea.

Thiago Silva n’est plus un joueur du PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 30 juillet dernier, le ton est monté entre le joueur et son directeur sportif Leonardo qui n’a pas voulu lui proposer une prolongation de contrat. Face à cette situation, le défenseur brésilien a été contraint de quitter le PSG et a rejoint Chelsea. L’agent de Thiago Silva a pris la parole ce dimanche afin d'évoquer son départ de Paris. Le représentant a révélé que Leonardo lui avait finalement proposé une prolongation d’un an, mais le joueur a refusé cette offre. O Monstro aurait été profondément affecté par le comportement de son dirigeant.

« Cela aurait été humiliant »