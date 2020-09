Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel pose les bases de son recrutement !

Publié le 4 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Après les arrivées d'Adil Aouchiche ou Yvan Neyou, Claude Puel s'est exprimé sur la fin de ce mercato. Entre obstacles et objectifs, l'ASSE repense son recrutement.

Face à ses difficultés financières, l'ASSE a changé de stratégie. Les joueurs au salaire important sont sur le départ et du côté des arrivées, ce sont des jeunes prometteurs qui signent dans le Forez. « On ne peut pas faire de transferts ni des recrutements onéreux car même des clubs promus peuvent faire des offres sur lesquelles nous ne pouvons pas nous aligner » , a révélé Claude Puel au micro de RMC . Alors les Verts doivent réaliser des jolis coups comme les transferts libres de Jean-Philippe Krasso ou Adil Aouchiche.

Puel veut recruter jeune !