Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour Thiago Alcantara !

Publié le 3 septembre 2020 à 21h15 par H.G.

Ciblé par le PSG et annoncé proche de Liverpool, Thiago Alcantara pourrait prochainement faire l’objet de négociations entre le Bayern Munich et Manchester United.

En quête de renforts pour son entrejeu, le PSG multiplie les pistes. En plus de Sergej Milinkovic-Savic, qui a été érigé en tant que grande priorité estivale de Leonardo comme le10sport.com vous l’a révélé, le club de la capitale a également coché le nom de Thiago Alcantara. À un an du terme de son contrat, l’international espagnol souhaite quitter le Bayern Munich et a fait l’objet d’une offre du PSG proche de 30 M€, soit le montant réclamé par les Bavarois pour laisser filer leur joueur comme nous vous l'avons révélé. Seulement voilà, malgré cela, Thiago Alcantara privilégierait la Premier League où Liverpool est annoncé comme le point de chute le plus probable pour lui. À moins qu’une autre écurie britannique finisse par arracher la mise…

Thiago Alcantara proposé à Manchester United ?