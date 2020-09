Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pourrait plomber un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 4 septembre 2020 à 9h15 par B.C.

Depuis l'ouverture de ce mercato un peu particulier, Leonardo s'active pour renforcer l'effectif du PSG. Aux yeux de l'Italo-brésilien, l'arrivée d'un milieu de terrain est une priorité, mais Thomas Tuchel ne partage pas vraiment ce sentiment...

Alors que le mercato estival est ouvert depuis plusieurs mois, le PSG est pour le moment resté inactif. Pourtant, de nombreux renforts sont attendus pour renforcer un groupe amoindri par les fins de contrat d'Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting ou encore Thomas Meunier. Ainsi, le PSG cherche à mettre la main sur plusieurs défenseurs, un attaquant mais également un milieu de terrain. Comme vous l'a révélé le 10 Sport , Sergej Milinkovic-Savic ou encore Marcelo Brozovic figurent sur la short-list de Leonardo, mais pas forcément sur celle de Thomas Tuchel.

Tuchel n'attend pas forcément de milieu de terrain