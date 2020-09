Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur Pablo Longoria vendra-t-il en premier ?

Publié le 4 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A la recherche d'un nouvel attaquant, l'Olympique de Marseille va également devoir entamer sa mission dégraissage afin de renflouer ses caisses. Mais quel joueur sera le premier à faire ses valises ?

Bien que l'Olympique de Marseille ait réussi à attirer trois joueurs sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert, il va tout de même falloir vendre d'ici le 5 octobre afin d'équilibrer les comptes du club et alléger la masse salariale pour se mettre à l'abri d'une éventuelle nouvelle sanction du fair-play financier. Et pour cause, jusque-là, seuls Isaac Lihadji et Grégory Sertic sont partis libres à l'issue de leur bail. Par conséquent, l'OM n'a enregistré aucune vente et les finances du club sont toujours dans le rouge. Conscient de la situation, André Villas-Boas s'attend d'ailleurs à des départs. « J’espère que rien ne va se passer, mais c’est vrai qu’à la fin, l’OM doit vendre. Je ne sais pas si on peut avoir ou non des offres », confiait-il à RMC Sport . Mais qui va partir en premier ?

Villas-Boas a identifié plusieurs indésirables