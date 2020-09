Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi règle ses comptes et charge Bartomeu !

Publié le 4 septembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Lionel Messi est sorti du silence ce vendredi et a annoncé qu’il resterait au FC Barcelone la saison prochaine. Toutefois, l’attaquant argentin n’a pas hésité à critiquer le projet catalan et à égratigner son président.

Le feuilleton Lionel Messi a pris fin ce vendredi. L’attaquant argentin a pris la parole et a mis fin aux rumeurs portant sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2021, la Pulga n’a pas caché ses envies d’ailleurs, mais a annoncé qu’il resterait au FC Barcelone la saison prochaine afin d’éviter de rentrer en conflit avec son club de toujours : « J'ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je lui ai dit durant toute l'année. Je pensais que le temps était venu de partir. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes et je pensais que mon séjour à Barcelone était terminé, ce qui m’a beaucoup peiné, parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici (…) Je pensais et nous étions sûrs que je pouvais partir libre (…) Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700M€, ce qui est impossible. La seule solution était donc un procès. Je n'irais jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée, c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici, le Barça m'a tout donné et j'ai tout donné, jamais je n’ai songé à aller devant la justice avec le Barça » a déclaré Lionel Messi dans un entretien à Goal.

Messi réagit aux rumeurs…

Voulant quitter libre le FC Barcelone en activant une clause dans son contrat, Lionel Messi n’est pas arrivé à ses fins. L’entretien organisé ce mercredi entre le père du joueur et les dirigeants du club catalans n’aura rien changé à la situation et le seul moyen pour Lionel Messi de quitter le FC Barcelone était de payer sa clause libératoire fixée à 700M€. Une somme considérable pour les clubs intéressés à l’instar de Manchester City, du PSG ou de l’Inter. L'Argentin a donc mis fin aux rumeurs qui se sont fait nombreuses ces derniers jours. Et certaines informations ou paroles diffusées dans la presse ont agacé profondément l’attaquant : « Je me suis sentie blessée par des choses que j'ai entendues de la part de personnes, de journalistes, de personnes remettant en question mon engagement au Barça et disant des choses que je ne pense pas mériter. Cela m'a également aidé à voir qui est qui. Ce monde du football est très difficile et il y a beaucoup de gens très faux. Cela m'a aidé à reconnaître de nombreuses fausses personnes que j'avais dans une autre considération. Cela m'a fait mal quand mon amour pour ce club a été remis en question. Peu importe combien je vais ou reste, mon amour pour le Barça ne changera jamais » a déclaré l’attaquant argentin. Lionel Messi a réglé ses comptes et n’a pas hésité à égratigner ses dirigeants.

… et critique le projet du FC Barcelone