Mercato - PSG : Barcelone fait les affaires du PSG pour Messi

Publié le 4 septembre 2020 à 16h15 par La rédaction

La position très ferme du président du Barça, Josep Maria Bartomeu, sur le dossier Messi arrange les affaires du PSG. Explication.

Ces dernières heures, la majorité des médias européens s’accordent à dire que le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, serait pour l’instant inflexible au sujet de Lionel Messi. Pour Bartomeu, aucun départ de Lionel Messi n’est négociable, à moins de payer le montant de la clause libératoire de 700 millions d’euros.

Bartomeu plombe City, pas le PSG…