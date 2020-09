Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une possibilité pour financer l’opération Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

La situation de Kylian Mbappe à Paris laisse entrevoir une vraie possibilité pour que le PSG constitue le trio Messi-Mbappe-Neymar. Explication.

Dans ses colonnes, Le Parisien fait le point sur la situation de Kylian Mbappe. Le média explique que le dossier de la prolongation de contrat est très loin d’aboutir. En effet, Mbappe, dont le contrat prend fin en juin 2022, n’a toujours pas émis de message favorable sur le sujet. Selon le Parisien , la prolongation de Mbappe, comparativement à celle de Neymar, serait aujourd’hui « plus difficile à envisager ».

Paris peut prendre les devants pour Mbappe