Mercato - PSG : Leonardo mal parti pour Kylian Mbappé ?

Publié le 3 septembre 2020 à 10h15 par A.C.

Une prolongation de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, ne semble pas bien embarquée...

Star du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017, Kylian Mbappé gravit les échelons au Paris Saint-Germain. De grand espoir mondial, le Français est devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète au PSG... et forcément Leonardo aimerait prolonger le plaisir le plus longtemps possible. Car le Real Madrid est toujours à l’affût ! Mbappé est le rêve de Florentino Pérez, qui a déjà tenté de l’attirer à Madrid en 2017 et qui semble déterminé à tenter le coup lors de l’été 2021. C’est pour cela qu’au sein du PSG on souhaite prolonger le contrat de Mbappé... qui de son côté ne semble pourtant pas vraiment tenté par cette option.

La prolongation de Mbappé mal embarquée ?