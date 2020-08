Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette prédiction de Pierre Ménès sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 28 août 2020 à 14h45 par La rédaction

Bien que les négociations pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé ne semblent pas beaucoup avancer, Pierre Ménès n’est pas inquiet de la situation et pense que les choses se décanteront bientôt.

Arrivé au PSG en août 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a vu son statut grandement évolué en trois ans au sein du club de la capitale. De grand espoir du football français, l’attaquant de 21 ans est devenu l’un des meilleurs joueurs au monde, chose qui a logiquement accru l’intérêt de grandes écuries européennes et tout particulièrement le Real Madrid. Les Merengue rêveraient de faire de lui la tête de gondole de leur projet pour les prochaines années et prévoiraient de passer à l’attaque dans le dossier à l’été 2021, à un an du terme de son contrat au PSG. Dans le même temps, Leonardo aimerait renouveler son contrat, mais Kylian Mbappé n’aurait de cesse de repousser le sujet à plus tard. De quoi mettre le club de la capitale dans une position délicate et qui pourrait le contraindre à vendre son joyau dans un an sous peine de le voir partir libre en 2022 ? Pas vraiment selon Pierre Ménès…

« Ça commencera à discuter début 2021 »

Sur Twitter, le consultant de Canal + a en effet expliqué qu’il n’était pas inquiet pour le PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Pierre Ménès considère en effet que le dossier finira par se décanter prochainement, au début de l’année 2021. Un laps de temps normal dans un dossier de ce type selon lui. « Il reste deux ans de contrat, ça commencera à discuter début 2021. C’est toujours comme ça. T’as rarement vu un mec prolonger avec 3 ans de contrat surtout à ce niveau salarial », a-t-il écrit.