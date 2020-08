Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé au Real Madrid se complique…

Publié le 28 août 2020 à 10h15 par Th.B.

Le Real Madrid chercherait toujours à recruter Kylian Mbappé à terme et devrait lancer une offensive pour l’attaquant du PSG à l’été 2021. Mais pour un ancien président du club merengue n’est pas optimiste…

Avant que Kylian Mbappé ne signe au PSG, l’ancien attaquant de l’AS Monaco avait décidé de repousser les avances du Real Madrid pourtant très intéressé par son transfert en 2017. Et alors qu’il lui reste deux ans sur son contrat au PSG, le champion du monde tricolore est toujours une grosse piste de Zinedine Zidane qui attendrait avec impatience l’été 2021 dans l’optique de le recruter. Néanmoins, avec la crise économique liée au Covid-19 et la rénovation du Santiago Bernabeu, le Real Madrid fait face à de sérieux problèmes dans le feuilleton Mbappé.

« L’accord financier pour Mbappe n'est pas facile il ne peut être fait par personne »