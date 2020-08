Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le PSG prêt à sacrifier Mbappé ?

Publié le 27 août 2020 à 9h45 par Alexis Bernard mis à jour le 27 août 2020 à 9h52

Le mercato estival devient complètement fou, avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Si le PSG veut recruter le meilleur joueur du monde et l'associer à Neymar, il devra certainement vendre Kylian Mbappé.

Depuis que les Qataris ont pris les commandes du PSG, en 2011, leurs rêves s’appellent Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Chaque saison, depuis plus de 10 ans, Doha tente sa chance pour attirer les deux stars mondiales dans ses filets. En vain. Si le Portugais a décidé de quitter le Real Madrid en 2018, c’est pour les beaux yeux de la Juventus, pas du PSG, malgré la présence de Neymar, Di Maria et Mbappé pour lui donner envie de venir. Mais coup de théâtre dans ce mercato estival 2020 ! Lionel Messi, que l’on pensait lié à vie avec Barcelone, a décidé de quitter son club de cœur, son écurie de toujours. Furieux contre la direction catalane, le sextuple Ballon d’Or claque la porte et s’offre au marché des transferts. Une opportunité en or pour le PSG…

Vendre Mbappé pour s’offrir Messi

Depuis que l’annonce du départ de Lionel Messi a été révélée, le PSG est en ébullition. Du côté de Doha, on réfléchit à tous les scénarii pour envisager une arrivée de l’Argentin à Paris. Mais force est de constater que l’opération est ultra complexe à finaliser. Entre le transfert de Messi et son salaire, c’est un investissement colossal, pratiquement aussi important que les 222 millions d’euros dépensés pour le transfert de Neymar, en 2017. En réalité, pour boucler une telle opération, Paris n'aura pas le choix : il faudra vendre Kylian Mbappé cet été.



A deux ans de la fin de son contrat, Kylian Mbappé refuse d’ouvrir des discussions pour prolonger. Depuis plus d’un an, Paris se casse les dents sur la détermination du champion du monde à ne pas vouloir parler d’avenir. Il se dit bien à Paris, heureux de ses conditions et du projet dont il est l’une des égéries avec Neymar. Mais force est de constater que son intention n’est pas de rester éternellement à Paris. Si Kylian Mbappé ne veut pas prolonger, c’est pour mieux préparer son départ en 2021, après l’Euro qu’il disputera avec l’équipe de France. Dans un an, il n’aura plus qu’un an de contrat. La position idéale pour obtenir son transfert, Paris ne prendra jamais le risque de le garder pour le voir partir libre en juin 2022… La réflexion parisienne pourrait donc être la suivante : puisque Kylian Mbappé veut partir, pourquoi pas cet été ? Le Real Madrid, Manchester United et la Juventus veulent le champion du monde et disposent des moyens pour le signer. Avec l’argent de son transfert et l’économie de son salaire, le PSG aura un boulevard pour signer Lionel Messi. A Paris, la Pulga retrouvera son grand ami Neymar et ses potes de la sélection argentine (Di Maria, Paredes). Pour s’offrir le meilleur joueur de tous les temps, cela à un prix. Et pour Paris, il s’appelle Kylian Mbappé…