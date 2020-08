Mercato : Ibrahimovic dévoile où il jouera la saison prochaine !

Foot - Mercato

Alors qu’il est en fin de contrat à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a clairement laissé entendre qu’il sera toujours dans les rangs des Rossoneri la saison prochaine.

Depuis maintenant plusieurs jours, il est annoncé avec insistance que Zlatan Ibrahimovic devrait prolonger son contrat avec l’AC Milan. Revenu dans les rangs du club lombard l’hiver dernier après un passage en MLS au Los Angeles Galaxy, l’attaquant de 38 ans est arrivé au terme de son contrat à la fin de la saison. Cependant, malgré son âge avancé, l’ancien buteur du PSG a toujours de très beaux restes en ayant été l’auteur de 11 réalisations et de 5 passes décisives en ayant pris part à 20 rencontres toutes compétitions confondues. De quoi convaincre les dirigeants de l’AC Milan de prolonger l’aventure du Suédois qui, selon Gianluca Di Marzio, devrait prochainement prolonger son contrat jusqu’en juin 2021. Mais comme il ne fait rien comme personne, Zlatan Ibrahimovic a lui-même laissé entendre ce vendredi dans un post sur ses réseaux sociaux qu’il allait bien rester à l’AC Milan la saison prochaine, indiquant qu’il allait délaisser son numéro 21 au profit du numéro 11, tout en écrivant en légende : « Comme je l’avais dit, je ne fais que m’échauffer ». L’annonce officielle de sa prolongation de contrat ne saurait donc tarder.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx