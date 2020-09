Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi se prépare à lâcher une bombe !

Publié le 4 septembre 2020 à 14h00 par H.G. mis à jour le 4 septembre 2020 à 15h13

Alors que la tendance actuelle du feuilleton Lionel Messi est que l’attaquant argentin reste au FC Barcelone la saison prochaine, les avocats du joueur devraient prochainement s’exprimer sur le sujet de sa clause libératoire.

L’un des principaux feuilletons de cette fenêtre estivale des transferts semble être sur le point de connaitre son épilogue. En effet, alors qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone cet été et qu’il avait même transmis un burofax au service juridique du club catalan afin d’exiger son départ, Lionel Messi aurait fini par infléchir sa position. Bloqué par Josep Maria Bartomeu et sa positon ferme, ainsi que par l’incapacité des prétendants de débourser les 700 M€ de sa clause libératoire, l’international argentin serait maintenant prêt à rester en 2020/2021 au Barça afin d’y honorer son contrat, avant de partir librement l’an prochain. Cependant, dans tout ce feuilleton, une question a subsisté tout du long : cette clause libératoire de 700 M€ existe-t-elle réellement ? Si Lionel Messi ne voudrait pas aller au tribunal pour démontrer que non, ses avocats devraient se charger de mettre les choses au clair dans les prochaines heures…

Une réponse à la Liga ? La décision de Lionel Messi communiquée ?