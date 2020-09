Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Manchester City… Ça se confirme pour Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi était annoncé sur les tablettes de Manchester City et du PSG, Josep Maria Bartomeu serait parvenu à repousser les deux clubs grâce à sa position ferme depuis le début du feuilleton.

Le feuilleton Lionel Messi serait-il proche de son dénouement ? Souhaitant quitter le FC Barcelone dès cet été à un an du terme de son contrat, l’international argentin commencerait à infléchir sa position du fait de la position ferme de Josep Maria Bartomeu, qui ne serait absolument pas disposé à négocier le départ de l’homme providentiel du Barça au cours des dix dernières années. Ainsi, face à ce blocage et après une réunion infructueuse entre son père et le président du FC Barcelone, Lionel Messi serait désormais disposé à rester au sein de son club de toujours afin d’y honorer sa dernière année de contrat et ne pas partir par la petite porte. Un revirement de situation qui viendrait également de l’incapacité des clubs intéressés à répondre aux prétentions du Barça à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne.

Personne ne peut débourser les 700 M€ de la clause de Messi !