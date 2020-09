Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre se précise dans le feuilleton Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il souhaitait jusque là quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi serait désormais ouvert à la possibilité de rester au sein de son club de toujours pour la saison 2020/2021.

Après une saison cauchemardesque ponctuée par la perte du titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation historique en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), Lionel Messi a pris la décision de quitter le FC Barcelone cet été. En ce sens, l’international argentin a adressé un burofax au service juridique du club catalan il y a quelques jours, visant à exiger son départ à un an du terme de son contrat. Seulement voilà, le Barça et son président Josep Maria Bartomeu ne veulent pas entendre parler d’un départ du natif de Rosario, véritable homme providentiel des Blaugrana depuis plus d’une décennie. Ainsi, le patron de l’écurie barcelonais n’aurait de cesse de renvoyer Lionel Messi à sa clause libératoire de 700 M€ s’il veut partir, alors même que le flou règne quant à l’existence réelle de celle-ci. Dans ce contexte, une réunion a été organisée ce mercredi entre Josep Maria Bartomeu et Jorge Messi, père et représentant du joueur, afin de trouver une issue au feuilleton. Cependant, les deux parties ne sont jamais parvenues à trouver de terrain d’entente, et tout indique qu’un retournement de situation, déjà annoncé ce jeudi, est en train d’intervenir dans le dossier.

Lionel Messi ne voudrait pas que son aventure s’achève avec une bataille judiciaire !