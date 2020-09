Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a tout prévu pour l'avenir de Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 septembre 2020 à 13h22

S’il souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi commencerait à infléchir sa positon du fait de l’impossibilité pour lui d’aller voir ailleurs cet été. L’optimisme commencerait donc à regagner le Barça, où on commencerait d’ores et déjà à imaginer la suite à donner au cas où l’international argentin, dont le contrat s’achèvera en 2021, restait en Catalogne.

Vingt ans après son arrivée en Catalogne, l’histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone aurait pu s’arrêter brusquement cet été. Et pour cause, l’international argentin a demandé son départ de son club de toujours il y a quelques jours en adressant un burofax au service juridique du Barça. Seulement voilà, l’histoire entre celui qu’on surnomme La Pulga et les Blaugrana devrait finalement ne pas s’arrêter là. Bien décidé à ne pas perdre son attaquant de 33 ans, Josep Maria Bartomeu n’aurait jamais cessé d’afficher une position ferme à l’Argentin, le renvoyant à sa clause libératoire de 700 M€ dont le montant est évidemment inaccessible et dissuasif pour les prétendants annoncés qu’étaient le PSG et Manchester City. Par conséquent, Lionel Messi aurait décidé d’infléchir sa position et d’honorer a dernière année de son contrat au FC Barcelone, avant de partir librement à l’été 2021, ce qui lui permet de ne pas partir par la petite porte cet été avec d’éventuelles poursuites judiciaires ensuite. Cependant, toute la question est de savoir comment le natif de Rosario sera réintégré si sa volonté de rester est bel et bien confirmée. Et tout indique que les choses ne devraient pas être compliquées dans cette

Aucune sanction pour Messi s'il reste au Barça !

Entre la punition et le pardon, la direction du FC Barcelone semble avoir tranché pour la seconde option. Comme l’explique Mundo Deportivo ce vendredi, aucune sanction ne serait prévue à l’encontre de Lionel Messi pour son absence à la reprise dimanche dernier. En effet, l’attaquant argentin avait manqué les tests PCR destinés à dépister le Covid-19 ce jour-là, avant de manquer le retour à l’entraînement collectif le lendemain. S’il était alors annoncé que l’emblématique numéro 10 du Barça risquait gros, et notamment une lourde retenue de salaire, il ne devrait rien en être finalement. L’idée de la direction du FC Barcelone serait d’oublier ce qu’il s’est passé ces derniers jours, pardonner, et surtout regarder vers l’avenir. Sans plus jamais se replonger dans la crise de ces derniers jours. C’est pourquoi le Barça ne devrait pas forcer Lionel Messi à s’exprimer publiquement pour justifier ses velléités de départ. S’il décide de s’expliquer sur le feuilleton médiatique qu’il a provoqué, Mundo Deportivo assure que ce sera sa décision et que personne au sein du club ne lui demandera de le faire. Encore une fois, l’idée du FC Barcelone est de se tourner vers l’avenir avec Lionel Messi, et tout porte à croire que Josep Maria Bartomeu aille au delà de juin 2021.

Josep Maria Bartomeu veut prolonger son contrat de deux ans !