Mercato - Barcelone : Une opération colossale dans les tuyaux pour Messi ?

Publié le 4 septembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Le FC Barcelone serait susceptible de perdre Lionel Messi, le capitaine du Barça souhaitant se lancer un nouveau challenge. Et alors que Manchester City serait sa destination privilégiée, les Skyblues pourraient faire d’une pierre deux coups. Explications.

Et si Lionel Messi restait finalement au FC Barcelone ? C’est la question du jour alors que les retombées de la réunion entre Jorge Messi et les hauts dirigeants du Barça laissent présager un tel dénouement. Au micro de La Cuatro ou encore de Mediaset , le père et représentant de Messi a fait savoir qu’il était possible qu’il reste au FC Barcelone jusqu’à la fin de son contrat, à savoir juin 2021. Néanmoins, le principal intéressé n’aurait toujours pas arrêté son choix concernant son avenir qui pourrait donc bel et bien s’écrire à Manchester City.

Après Messi, Guardiola ?