Mercato - Barcelone : Ce nouvel appel du pied lancé à... Lionel Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 7h00 par A.D.

Ce mardi après-midi, Ivan Rakitic a été officiellement rapatrié au FC Séville. Lors de sa présentation, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a fait un appel du pied à Lionel Messi.

Le Barça a lancé son opération grand ménage. Après Quique Setién et Eric Abidal, Ivan Rakitic a également pris la porte. Après six saisons de bons et loyaux services au FC Barcelone, l'international croate a retrouvé le FC Séville ce mardi. Par ailleurs, d'autres joueurs de Ronald Koeman pourraient également prendre le large. C'est le cas, par exemple, de Lionel Messi, qui aurait décidé de s'exiler lors de cette fenêtre de transferts. Interrogé sur l'avenir de La Pulga lors de sa présentation à Séville, Ivan Rakitic a expliqué qu'il était le bienvenu au FC Séville.

«Nous pouvons surement lui faire une place ici à Séville»