Mercato - Barcelone : Griezmann interpelle Messi pour son avenir !

Publié le 3 septembre 2020 à 21h30 par A.D.

Après la désillusion face au Bayern en Ligue des Champions, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone. Alors que l'avenir de La Pulga serait de plus en plus incertain, Antoine Griezmann a expliqué qu'il aimerait voir son capitaine rester au Barça.

Le FC Barcelone pourrait déplorer le départ de Lionel Messi dans les prochaines semaines. Alors que le Barça s'est fait corriger par le Bayern en Ligue des Champions (8-2), l'international argentin voudrait changer d'air lors de ce mercato estival. Si un départ serait encore loin d'être acté, Lionel Messi, soutenu par son père et agent Jorge, tenterait le tout pour le tout pour trouver le moyen de partir. Lors d'un entretien accordé au JT de M6 ce jeudi soir, Antoine Griezmann s'est positionné sur l'avenir de Lionel Messi.

«On espère juste qu'il restera»