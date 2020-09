Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario du pire reste possible pour Messi

Publié le 3 septembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Compte tenu de l’antagonisme profond entre Messi et le président Bartomeu, le scénario du pire n’est pas à exclure entre les deux parties. Analyses.

Ces dernières heures, la presse espagnole a apporté de nouvelles révélations sur le cas Messi, révélant la fracture profonde entre le joueur et son club. En effet, selon la Cadena Ser , Messi refuserait carrément de s’entretenir avec le président Bartomeu, à qui il reproche de lui avoir menti l’an dernier en lui affirmant qu’il ne signerait pas Griezmann alors que le Français avait déjà paraphé un contrat à Barcelone.

Aucun accord trouvé, donc…

Compte tenu de la profondeur de l’antagonisme existant entre Messi et la présidence actuelle, un scénario n’est plus tout à fait à exclure : celui du conflit ouvert sur les conditions du transfert, Barcelone refusant jusqu’au bout d’octroyer à Messi sa liberté, et ce dernier refusant jusqu’au bout d’accepter de partir dans le cadre d’un transfert. Dans ces conditions, Messi resterait coûte que coûte à Barcelone pour terminer son contrat, qui arrive à son terme l’été prochain…