Mercato - Barcelone : L'avenir de Luis Suarez totalement relancé par Lionel Messi ?

Publié le 4 septembre 2020 à 15h00 par B.C.

Proche d'un départ, Lionel Messi pourrait finalement rester au FC Barcelone, l'Argentin ne voulant pas déclarer la guerre à son club de cœur. Un énorme retournement de situation qui pourrait impacter la situation de Luis Suarez.

De gros changements dans le secteur offensif étaient attendus il y a encore quelques heures au FC Barcelone, mais on pourrait assister à plusieurs rebondissements. Déterminé à quitter la Catalogne, Lionel Messi pourrait finalement se résoudre à rester une année de plus du côté du Camp Nou comme l'a révélé Sport et Marca ce vendredi. Alors que le FC Barcelone n'entend pas lâché sa star pour moins de 700M€, soit le montant de sa clause libératoire, Messi ne souhaiterait pas se lancer dans une bataille judiciaire et songerait donc aujourd'hui à rester. Une décision qui pourrait chambouler l'avenir de Luis Suarez.

Lionel Messi voudrait garder Luis Suarez