Mercato - Barcelone : Depay, Wijnaldum… Ronald Koeman proche de boucler deux gros dossiers ?

Publié le 4 septembre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 septembre 2020 à 11h31

Alors que le FC Barcelone s’est lancé dans un grand plan de renouvellement de son effectif, le club catalan aurait d’ores et déjà bien avancé sur les dossiers Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Cependant, Ronald Koeman et la direction barcelonaise auraient encore du travail à réaliser avant de pouvoir les accueillir pour de bon dans leur effectif.

Après une saison cauchemardesque ponctuée par la perte de la course au titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation historique en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), la direction du FC Barcelone a pris conscience qu’il était temps de fermer un cycle au sein du club. Dans cette optique, Ronald Koeman a été nommé sur le banc du Barça, et c’est sous sa houlette que l’écurie barcelonaise aurait pris la décision de renouveler en profondeur son effectif cette saison. Un renouvellement qui implique logiquement l’arrivée de nouvelles têtes, destinées à prendre la succession de certains joueurs sur le déclin ou défaillants ces derniers temps, à l’image d’Ivan Rakitic (retourné au Séville FC) ou de Luis Suarez. Dans cette optique, le FC Barcelone a dernièrement été annoncé sur les traces de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum. Et il semblerait que ces deux dossiers aient déjà bien avancé…

Les dossiers Memphis Depay et Georginio Wijnaldum bouclés…

Depuis son arrivée sur le banc du Barça, Ronald Koeman semble vouloir faire venir certains de ses compatriotes dans les rangs de l’écurie barcelonaise. Ainsi, comme le10sport.com vous l’avait annoncé, il aurait aimé recruter Donny van de Beek, mais le désormais ex-joueur de l'Ajax Amsterdam a finalement décidé de rallier Manchester United. Une piste néerlandaise s’est donc envolée, mais deux autres chères aux yeux de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas pourraient bientôt se concrétiser. Et pour cause, à en croire les informations divulguées par le média néerlandais AD ce vendredi, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà quasiment bouclé les opérations Memphis Depay et Georginio Wijnaldum ! Toutes les parties impliquées dans ces deux dossiers seraient proches d'un accord contractuel et salarial après de longues discussions dernièrement. Plus encore, AD précise que les deux deals coûteront entre 10 et 30 M€ au Barça. Une fourchette assez large, mais finalement peu élevée puisque les deux internationaux verront leur contrat, à l’OL et à Liverpool, prendre fin en 2021. Les pensionnaires du Camp Nou auraient donc saisi deux belles opportunités de marché.

… mais tout dépend encore de la vague de départs du Barça !