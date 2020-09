Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, burofax... Messi dit toute la vérité !

Publié le 4 septembre 2020 à 19h00 par A.D.

Bien décidé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a envoyé un burofax pour faire part de ses intentions à sa direction. Alors qu'elle vient d'annoncer qu'elle allait finalement rester au Barça, La Pulga a expliqué pourquoi elle avait envoyé ce burofax.

Après la lourde défaite contre le Bayern, Lionel Messi a envoyé un burofax à sa direction pour l'informer de son désir de partir. Toutefois, le capitaine du Barça n'est pas parvenu à faire entendre raison ses dirigeants. Ainsi, La Pulga a expliqué clairement ce vendredi qu'il allait finalement jouer une saison de plus sous les couleurs du club blaugrana. Interrogé par Goal , Lionel Messi est revenu sur les coulisses de son faux départ. La star argentine a notamment dévoilé la raison pour laquelle il avait décidé d'envoyer le fameux burofax.

«Envoyer le burofax signifiait officiellement que je voulais partir»