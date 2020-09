Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est enfin sorti du silence !

Publié le 4 septembre 2020 à 18h30 par A.C. mis à jour le 4 septembre 2020 à 18h58

Alors que son avenir agite l’actualité depuis plusieurs jours, Lionel Messi s’est enfin exprimé au sujet de son avenir au FC Barcelone.

Le nom de Lionel Messi est sur toutes les lèvres. Le sextuple Ballon d’Or, star mondiale et tout simplement légende du FC Barcelone, menace de claquer la porte. A un an de la fin de son contrat il aurait annoncé à Josep Maria Bartomeu qu’il souhaite partir... mais s’est rapidement heurté à un mur. Le président du FC Barcelone, très citrique actuellement, refuse de laisser filer Messi. Il s’appuie d’ailleurs sur la clause de départ de 700M€, conforté tout récemment encore par la Ligue espagnole de football. La seule solution est donc un passage devant la justice...

La presse argentine n’avait aucun doute

Une solution pas vraiment appréciée par Lionel Messi. Ce vendredi, TyC Sports a annoncé que l’Argentin ne souhaiterait pas quitter le FC Barcelone au terme d’un bras de fer. Ainsi, il serait finalement prêt à revenir sur ses pas. Son idée ? Rester au FC Barcelone cet été, afin d’aller au terme de son contrat en juin 2021 et ainsi partir libre, à 33 ans et après vingt années passées au club.

« Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700M€, ce qui est impossible »