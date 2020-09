Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les routes de Messi et Suarez vont se séparer...

Publié le 4 septembre 2020 à 17h30 par A.C.

Après huit années passées au FC Barcelone, Luis Suarez devrait tirer sa révérence et donc quitter son compère Lionel Messi.

L’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler, en ce moment. Mais d’autres dossiers occupent le FC Barcelone. Bras droit de Messi et figure forte de l’équipe depuis plusieurs années, Luis Suarez semble en effet être poussé vers la sortie. Ronald Koeman ne compte pas sur lui selon TMW et rapidement plusieurs clubs se sont positionnés. Selon nos informations, du côté de Doha on aimerait voir El Pistolero porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Pourtant, la tendance actuelle envoie Suarez vers la Juventus. Après avoir évolué aux côtés de Messi, l’Uruguayen devrait donc devenir le lieutenant de Cristiano Ronaldo à Turin, comme l’ont confirmé ces dernières heures Sky Sport Italia ou encore le journaliste Guillem Balague.

Messi pourrait poursuivre sa carrière à Barcelone...

Ce vendredi matin, ce dossier a pourtant connu un coup de frein. Il Corriere dello Sport a en effet annoncé que l’avenir de Luis Suarez est lié à celui de son compère Lionel Messi. D’après les informations du quotidien italien, si Messi décide de rester au FC Barcelone, alors Suarez restera lui aussi. En Argentin on semble d’ailleurs persuadés qu’un tel scénario est possible. Selon TyC Sports , Messi aurait pris la décision de finalement rester au Barça cet été, pour aller au bout de son contrat en juin 2021 et ainsi partir libre. Le flou règne encore toutefois, puisque intercepté par les micros d’ El Chirnguito TV , l’entourage de Messi a tout simplement confié « nous ne savons rien ». D’ailleurs, la Liga l’a rappelé : le club qui veut Messi devra débourser 700M€, montant de sa clause.

Mais Suarez va rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus !