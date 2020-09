Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne peut plus faire machine arrière avec Suarez !

Publié le 4 septembre 2020 à 13h00 par Th.B.

Déterminé à s’en aller du côté de la Juventus, Luis Suarez ne devrait pas être gêné par son statut d’extracommunautaire. Cependant, il faudrait que le joueur et le FC Barcelone parviennent à trouver un terrain d’entente concernant la résiliation de son contrat.

Le divorce semble consommé entre le FC Barcelone et Luis Suarez. En effet, au cours d’un entretien avec son attaquant, Ronald Koeman aurait fait savoir à l’Uruguayen qu’il n’était plus désiré du côté du Barça . De quoi permettre à plusieurs équipes de se positionner sur son dossier. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG est sur les rangs, sous ordre de Doha. L’Atletico de Madrid en pincerait également pour Suarez, mais c’est bien la Juventus qui mènerait la danse pour un joueur qu’elle suivrait depuis 2011.

Pas de problèmes de passeport pour la Juventus, il ne manque plus que la résiliation de contrat !