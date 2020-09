Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi regorge de quelques surprises !

Publié le 4 septembre 2020 à 13h30 par Th.B.

Depuis jeudi et la révélation de Jorge Messi, le capitaine du FC Barcelone pourrait poursuivre son aventure catalane d’après plusieurs médias. Néanmoins, les dés ne seraient pas encore jetés.

Depuis l’envoi de son burofax la semaine dernière, l’avenir de Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Cette situation extraordinaire, le joueur souhaitant exercer la clause figurant dans son contrat lui permettant de le rompre unilatéralement, a engendré l’arrivée de son père et représentant à Barcelone mercredi. Alors qu’il avait révélé qu’il serait difficile que son fils reste au Barça cette saison dès son arrivée, Jorge Messi a confié jeudi après une entrevue d’une heure et demie avec Josep Maria Bartomeu et les dirigeants du FC Barcelone qu’il était possible que le capitaine du Barça finisse par honorer son contrat jusqu’à son terme, à savoir jusqu’en juin 2021. Et les dernières informations iraient dans ce sens.

Une bataille juridique non souhaitée par Messi…

Selon El Pais , la direction du FC Barcelone attendrait que Lionel Messi agisse. Du point de vue des hauts représentants du Barça , ce serait au capitaine du club catalan de passer à l’action, étant l’instigateur de ce litige. La position de la direction resterait la même, prolonger Messi pour deux saisons. Cependant, comme ESPN l’a révélé jeudi soir, l’Argentin n’aurait pas encore pris sa décision concernant son avenir et discuterait avec son père et ses proches. Ce vendredi, SPORT et Marca apportent de nouvelles précisions sur cette affaire. D’après les informations du journal catalan, Lionel Messi refuserait d’aller devant les tribunaux afin d’obtenir gain de cause et de ce fait son bon de sortie. En effet, ce n’est pas cette image que l’Argentin souhaiterait laisser aux socios du FC Barcelone. Alors une énième et sans doute ultime année au Barça semble se dessiner pour Lionel Messi. Mais bien que le club culé camperait sur ses décisions, il aurait beaucoup à gagner à infléchir sa position et à trouver un terrain d’entente avec le clan Messi.

… Mais le Barça aurait tout intérêt à satisfaire La Pulga !