Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord trouvé dans le feuilleton Suarez ?

Publié le 4 septembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG, sous l’impulsion de Doha, s’intéresse au profil de Luis Suarez. Néanmoins, l’attaquant du FC Barcelone aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec la Juventus.

Arrivé à la tête de l’effectif du FC Barcelone le 19 août dernier, Ronald Koeman a débarqué avec ses propres idées. En plus de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum qui devraient arriver incessamment sous peu à en croire AD , des départs pourraient avoir lieu. Après celui d’Ivan Rakitic, ou encore celui probable d’Arturo Vidal, Luis Suarez serait bien parti pour aller voir ailleurs. Le PSG, sous ordre de Doha, surveille sa situation comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais ce serait bien la Juventus qui se rapprocherait du gros coup avec El Pistolero.

Tout serait bouclé entre la Juve et Suarez