Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle prépondérant joué par le clan Messi ?

Publié le 4 septembre 2020 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2020 à 22h12

Lionel Messi a mis fin aux rumeurs ce vendredi et a indiqué qu’il allait rester au FC Barcelone la saison prochaine. L’Argentin a évoqué également le rôle de sa famille dans sa décision.

Annoncé au PSG, à Manchester City, à la Juventus ou encore à l’Inter, Lionel Messi évoluera la saison prochaine… au FC Barcelone. L’Argentin ne souhaite pas rentrer en conflit avec son club de toujours et a annoncé ce vendredi qu’il allait rester en Catalogne la saison prochaine : « J'ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je lui ai dit durant toute l'année. Je pensais que le temps était venu de partir. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes et je pensais que mon séjour à Barcelone était terminé, ce qui m’a beaucoup peiné, parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici (…) Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700M€, ce qui est impossible. La seule solution était donc un procès. Je n'irais jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée, c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici, le Barça m'a tout donné et j'ai tout donné, jamais je n’ai songé à aller devant la justice avec le Barça » a déclaré La Pulga dans un entretien à Goal .

« Mes enfants ne voulaient pas quitter Barcelone »