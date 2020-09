Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réaction du Barça après la sortie fracassante de Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 23h30 par D.M.

Lionel Messi a annoncé finalement ce vendredi qu’il allait poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Le club a réagi sur les réseaux sociaux en reprenant l’une des phrases prononcées par l’Argentin.

Lionel Messi a mis les choses au clair ce vendredi. Désireux de quitter le FC Barcelone gratuitement cet été en activant une clause présente dans son contrat, le joueur a pris la décision de rester la saison prochaine en Catalogne afin d’éviter de rentrer en conflit avec le club blaugrana . En effet, les dirigeants du FC Barcelone voulaient obtenir 700M€, soit le montant de sa clause libératoire pour le laisser filer cet été. Face à la position de ses dirigeants, l'attaquant a été contraint de revenir sur sa décision et de rester au sein de l'équipe entraînée par Ronald Koeman. Lors d’un entretien à Goal , Lionel Messi a tenté de justifier son choix : « J'ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je lui ai dit durant toute l'année. Je pensais que le temps était venu de partir (…) Je pensais et nous étions sûrs que je pouvais partir libre, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison je pouvais décider si je restais ou non et maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin nous étions en compétition pour la Ligue au milieu de ce virus merdique et de cette maladie qui a changé toutes les dates. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer au Barça... »

Le FC Barcelone reprend une phrase de Lionel Messi

Pour l’heure, aucun dirigeant n’a pris la parole pour régir à cet entretien. Le FC Barcelone s’est contenté de poster une photo de Lionel Messi sur les réseaux sociaux accompagnée d’une phrase prononcée par le joueur lors de son entretien à Goal : « Je vais tout donner. Mon amour pour le Barça ne changera jamais. » La réaction des responsables catalans est fortement attendue. Reste à savoir si l’un des dirigeants du FC Barcelone prendra la parole dans les prochaines heures pour s’exprimer sur ce feuilleton Messi.