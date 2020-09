Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le PSG et le Barça, Memphis Depay aurait tranché !

Publié le 4 septembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Courtisé par le PSG pour renforcer le front de l’attaque après les départs de Choupo-Moting et Cavani, Memphis Depay serait sur le départ à Lyon. Et entre le club de Leonardo et le Barça, l’international néerlandais aurait déjà fait son choix…

Memphis Depay est très courtisé sur le marché des transferts. Pendant un temps annoncé dans le viseur du Milan AC, le capitaine de l’OL serait aujourd’hui ciblé par Leonardo, qui recherche toujours un nouvel attaquant après les départs d’Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani. Cependant, il va y avoir de la concurrence dans ce dossier, puisque l’attaquant néerlandais serait aussi courtisé par Ronald Koeman, nouvel entraîneur du Barça. Et entre le PSG et les Blaugrana , Depay aurait déjà tranché…

Depay dit oui au Barça ?