Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme annonce en coulisse sur le mercato !

Publié le 6 septembre 2020 à 10h45 par A.M.

Malgré les contraintes financières de l'OM, il semblerait que le club phocéen soit désormais prêt à investir, sans avoir la nécessité de vendre.

Cet été, l'Olympique de Marseille semblait en grande difficulté financière. 60M€ étaient attendus grâce à la vente de joueur, le club phocéen ayant été épinglé par le fair-play financier. Et pourtant, jusqu'ici, l'OM n'a vendu personne bien qu'une liste d'indésirables, sur laquelle figurent Kostas Mitroglou, Christopher Rocchia, Valère Germain, Maxime Lopez et Kevin Strootman, ait été dressée. Dans le même temps, trois joueurs sont arrivés à coût zéro puisque Pape Gueye et Yuto Nagatomo ont débarqué libre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Désormais à la recherche d'un attaquant, André Villas-Boas attend un investissement.

L'OM n'a plus besoin de vendre !