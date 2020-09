Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle à 10M€ pour Villas-Boas !

Publié le 6 septembre 2020 à 9h15 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, André Villas-Boas n'a pas caché sa volonté de voir l'OM investir à ce poste. Et visiblement, le technicien portugais a été entendu par Frank McCourt.

Depuis l'ouverture du mercato, André Villas-Boas a obtenu trois des quatre renforts qu'il avait réclamés. En effet, l'entraîneur de l'OM souhaitait attirer un défenseur, un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant. Et les trois premiers objectifs sont remplis. Le tout pour... 0€ ! En effet, Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund tandis que Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres. Et désormais, le technicien portugais souhaite un investissement sur le poste d'avant-centre avec le recrutement d'un jeune attaquant prometteur. Un dossier dans lequel l'OM aurait finalement de belles ambitions.

L'OM prêt à investir quasiment 10M€ pour son attaquant