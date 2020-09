Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme duel à 6M€ se profile pour Puel...

Publié le 6 septembre 2020 à 5h00 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, l'ASSE s'intéresserait à Steve Mounié. Mais Brest serait également dans le coup pour ce dossier qui avoisinerait les 6M€.

« Aucune recrue jusqu’à la fin du mercato ? Il y a des joueurs qui sont ciblés et qui sont bien sûr intéressés, puis il y a d’autres clubs qui rentrent dans la course. Il y a un aspect financier à considérer. Si certains joueurs, qui ont été ciblés, ne sont plus disponibles au moment où éventuellement on pourrait bouger, et bien on ne le fera pas ». Conscient de la situation financière de l'ASSE, Claude Puel se montre prudent quant à l'éventualité de voir débarquer un attaquant d'ici le 5 octobre. En quête d'un attaquant, les Stéphanois sont ainsi en difficulté.

Un duel avec Brest pour Mounié ?