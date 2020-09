Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prêt à faire un énorme effort pour trouver un attaquant !

Publié le 6 septembre 2020 à 4h30 par A.M.

En quête d'un nouvel attaquant d'ici le 5 octobre, André Villas-Boas pourrait recevoir une aide précieuse de Frank McCourt dans ce dossier.

« Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l'équipe qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence pour Dario Benedetto, mais c'est le principe essentiel du sport ». Pablo Longoria l'a récemment assuré, il espère un investissement de l'OM sur le poste d'avant-centre. Une effort financier qui, selon les informations de La Provence , ne devrait pas excéder 6M€. Mais selon les informations d'Emmanuel Barranguet, journaliste à l' AFP , Frank McCourt pourrait bien se montrer plus généreux.

«C’est un entrepreneur c’est un Américain, s’il y a une belle opportunité, il le fera»