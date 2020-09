Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Rico va faire déjà faire une énorme victime !

Publié le 6 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG a finalement décidé de conserver Sergio Rico, le retour du portier espagnol semble bel et bien sceller l'avenir d'Alphonse Areola.

Parmi les chantiers du Paris Saint-Germain cet été, le poste de gardien de but s'annonçait comme un casse-tête pour Leonardo. Et pour cause, derrière Keylor Navas, titulaire indiscutable, c'était le flou. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico a fait ses adieux au PSG après la finale de la Ligue des Champions tandis qu'Alphonse Areola est revenu de son prêt d'un an au Real Madrid, mais avec l'ambition d'être plus qu'un numéro 2. Toutefois, un retournement de situation qui change tout est intervenu dans ce dossier.

Areola poussé vers la sortie par Rico ?