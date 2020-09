Foot - Mercato - OM

Mercato : ASSE, OM... Un club étranger pourrait sauver Puel et Villas-Boas !

Publié le 6 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

L'ASSE et l'OM ont un point en commun sur le mercato, à savoir leur nécessité de dégraisser. Et Galatasaray pourrait bien les aider.

Depuis l'ouverture du mercato, Claude Puel et André Villas-Boas ont les mêmes contraintes. En effet, l'ASSE et l'OM ont chacun levé l'option d'achat d'un défenseur, Timothée Kolodziejczak pour les Verts et Alvaro Gonzalez pour les Phocéens, et ont attiré des renforts libres ou en prêt afin de compléter leur effectif. Ainsi, Saint-Etienne a attiré Jean-Philippe Krasso et Adil Aouchiche, libres, et obtenu le prêt de Yvan Neyou Noupa tandis que les Marseillais ont obtenu les signatures libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo ainsi que le prêt de Leonardo Balerdi. Les similitudes entre les deux clubs, qui recherchent un attaquant, ne s'arrêtent pas là.

Galatasaray s'intéresse à M'Vila et Strootman