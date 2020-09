Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel ne se fait pas d’illusion !

Publié le 5 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Coach de l’ASSE, Claude Puel ne s’est pas emballé lorsqu’il a été interrogé sur le mercato des Verts, les finances ne permettant pas forcement des investissements conséquents.

Après une saison compliquée lors du dernier exercice, Claude Puel compte bien repartir sur de nouvelles bases. Ainsi, certains joueurs comme Yann M’Vila ou encore Wahbi Khazri devraient aller voir ailleurs alors que de jeunes talents tels qu’Adil Aouchiche auront une chance. En ce qui concerne de potentiels renforts d’ici la fin du mercato estival, l’entraîneur de l’ASSE a tenu à calmer le jeu.

Puel ne promet pas d’arrivées, le club étant fragilisé financièrement parlant