Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable opportunité pour Mitroglou !

Publié le 5 septembre 2020 à 4h30 par A.M.

Poussé au départ par André Villas-Boas, Kostas Mitroglou semble toujours être apprécié dans son pays natal puisque l'Olympiakos n'aurait pas abandonné l'idée de l'attirer.

« Il est réintrégré pour s'entraîner parfois avec nous, mais je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui (...) On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club ». André Villas-Boas l'a récemment assuré, Kostas Mitroglou ne fait plus partie de ses plans. A un an de la fin de son contrat, le Grec est donc poussé au départ afin d'économiser son imposant salaire. Mais encore faut-il lui trouver une porte de sortie. Selon Alain Anastasakis, Kostas Mitroglou a encore la cote en Grèce.

«Il y a toujours un intérêt pour Mitroglou à l'Olympiakos»